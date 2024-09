Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorsicht , kreuzender Radfahrer !

Nordhausen, Bochumer Straße (ots)

Am 19.09.2024 / 11:50 Uhr befuhr ein 73-jähriger Mann in einem Pkw Suzuki die Bochumer Straße aus Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße kommend in Richtung Salza. Plötzlich und unerwartet kollidierte er mit einem Pedelec, dessen 84-jähriger Nutzer kurzentschlossen von rechts nach links die Straße überqueren wollte. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 500,- Euro. Der Schaden am Pedelec wurde auf ca. 100,- Euro beziffert. Der 84-Jährige kam zu Fall und zog sich hierbei eine Kopfplatzwunde zu.

