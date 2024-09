Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Zigarettenautomaten angegriffen

Seebach (ots)

In Seebach im Unstrut-hainich-Kreis machten sich Unbekannte in den frühen Donnerstagmorgenstunden an zwei Zigarettenautomaten zu schaffen. Zeugen nahmen kurz nach 4.30 Uhr Knallgeräusche wahr und informierten die Polizei. Wie sich herausstellte, griffen der oder die Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße Sperlingsberg an. Der Automat konnte jedoch nicht geöffnet werden, sodass die Täter hier keine Beute machten. Der Automat wurde durch die Tat beschädigt. In der Dorlaer Straße öffneten Unbekannte ebenfalls einen Zigarettenautomaten gewaltsam. Aus diesem entwendeten sie ersten Ermittlungen zufolge Tabakwaren in noch unbekannter Menge. An dem Automaten hinterließen sie einen Sachschaden von etwa 3000 Euro. Die Unbekannten egriffen anschließend die Flucht.

Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0244744

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell