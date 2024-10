Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: 28-Jähriger bedroht Ex-Partnerin - Festnahme

Duisburg (ots)

Spezialeinheiten der Polizei und Kriminalbeamte waren am Mittwochabend (16. Oktober, 20:40 Uhr) auf der Ottostraße im Einsatz. Der Grund des Einsatzes: Ein Mann (28) stellte seiner Ex-Partnerin (24) nach und drohte sie umzubringen.

Weil der Mann bereits am Dienstag (15. Oktober, 23:20 Uhr) an der neuen Wohnanschrift der Geschädigten auf der Dahlstraße randalierte und sie bedrohte, verständigte die junge Frau die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Verdächtige bereits geflüchtet. Den Beamten schilderte die 24-Jährige, dass der Flüchtige sie in den vergangenen Wochen bereits geschlagen, bedroht und psychisch unter Druck gesetzt habe.

Weil der 28-Jährige ihren Schilderungen nach eine Pistole besitzen soll, forderten die ermittelnden Beamtinnen und Beamen des Kriminalkommissariats 12 am Mittwoch (16. Oktober) Spezialeinheiten an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde durch das Amtsgericht Duisburg ein Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung des Gesuchten auf der Ottostraße erlassen. Bei der Vollstreckung des Beschlusses trafen Beamte der Spezialeinheiten den Tatverdächtigen (28) an und nahmen ihn vorläufig fest. Ein 16-Jähriger wurde bei dem Zugriff verletzt. Rettungskräfte brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte keine Schusswaffe aufgefunden werden. Da gegen den zuvor vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen keine Haftgründe vorlagen, wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg entlassen und befindet sich wieder auf freiem Fuß. Er muss sich nun mit einem weiteren Strafverfahren wegen Bedrohung und Nachstellung auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell