POL-DU: Mittelmeiderich: Auto in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag (18. Oktober, gegen 23 Uhr) auf Samstag (19. Oktober, 0:30 Uhr) einen grauen Opel Corsa, der auf der Biesenstraße vor einer Pizzeria unweit der Einmündung in die Kückendellstraße geparkt war, in Brand gesetzt. Aufmerksame Zeugen (36, 35) bemerkten den Qualm und wählten den Notruf.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den brennenden Motorraum und verhinderten so, dass sich das Feuer auf weitere Fahrzeuge ausbreiten konnte.

Das zuständige Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde auch ein Brandsachverständiger eingesetzt.

Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Kriminalpolizei.

