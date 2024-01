Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Versuchter Wohnungseinbruch

Gernsbach (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, kam es in der Jakob-Kast-Straße zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnhaushälfte. Ein bislang unbekannter Täter soll offenbar erfolglos versucht haben, sich durch Aufhebeln einer Kellertüre Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden von den zuständigen Beamten des Polizeipostens Gernsbach unter der Nummer 07224 36630 entgegengenommen.

