POL-KLE: Straelen - Einbruch in Bürogebäude: Unbekannte Täter entwenden Bargeld

Straelen (ots)

Im Zeitraum von Freitag (2. August 2024), 12:15 Uhr und Montag (5. August 2024), 08:45 Uhr kam es an der Bahnstraße in Straelen zu einem Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten ein Fenster und drangen so in das Gebäude ein. Im Gebäude durchsuchten Sie mehrere Räume und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Kripo Geldern sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

