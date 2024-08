Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Bimmen - Einbruch in Garage

Täter entwenden diverse Werkzeugmaschinen

Kleve-Bimmen (ots)

Am Montag (05.08.2024) verschafften sich zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr unbekannte Täter Zugang zu einer Garage am Pohlackersweg, indem sie ein Garagentor mit Gewalt öffneten. Die Täter entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen, wie unter anderem Kettensägen und einen Tauchschneider und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell