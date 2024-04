Feuerwehr Dortmund

FW-DO: FW-DO: Eine verletzte Person nach Verpuffung in Dortmund Wambel

Dortmund (ots)

Am Samstagabend wurde die Dortmunder Feuerwehr zu einem Wohngebäude in Wambel gerufen. Kurz vor 17:30 Uhr explodierte im Dachgeschoss eines Reihenmittelhauses eine kleine Gaskartusche. Durch die Verpuffung wurden der Hausbesitzer verletzt, sowie Teile der Inneneinrichtung und der Dachstuhl beschädigt. Weiterhin lösten sich durch die Druckwelle diverse Dachziegel auf der Vorder- und Rückseite des Gebäudes. Der Rettungsdienst, der zu erst an der Einsatzstelle eintraf, versorgte den 61-jährigen Mann und seine Ehefrau, die sich beide zum Unglückszeitpunkt in dem Haus aufgehalten hatten. Die Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) kontrollierten das Gebäude, führten Lüftungsmaßnahmen durch und sicherten die Verkehrswege, in dem sie lose Dachpfannen von dem Dach entfernten. Der Mann musste mit leichten Verletzungen in ein Dortmunder Krankenhaus gebracht werden.

