Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte schneiden Plane auf- Werkzeug als Diebesgut

Löhne (ots)

(sls) Am Mittwochmorgen (16.10.) meldete sich der Nutzer eines weißen Ford Transit bei der Polizei in Löhne und teilte eine Diebstahl aus dem Fahrzeug mit. Nach bisherigen Ermittlungen wurde der Transit am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr an der Straße Am Bach am Straßenrand abgestellt. Im Vorfeld wurde das Fahrzeug bereits am Montag durch das Einschlagen einer Heckscheibe beschädigt, so dass durch den Geschädigten notdürftig die Fensterscheibe mit einer Plane gesichert wurde.

In der Zeit von Dienstagabend bis zum Mittwochmorgen gegen 11:30 Uhr schnitten unbekannte Täter die Sicherungsplane der Scheibe und gelangten dadurch in das Innere des Fahrzeuges. Hieraus entwendeten die Unbekannten diverses Werkzeugkoffer mit Akku-Schrauber und Popnieter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum PKW-Aufbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell