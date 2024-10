Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Technisches Gerät entwendet

Bünde (ots)

(jd) Ein Zeuge bemerkte am Dienstag (15.10.), dass sich bisher unbekannte Tatverdächtige Zugang zu einem leerstehenden Gebäude an der Brunnenallee verschafft haben. Mutmaßlich gingen sie eine Terrassentür gewaltsam an, um das Haus betreten zu können. Im Inneren des Hauses, das zu Übungszwecken von der Feuerwehr genutzt wird, nahmen die bisher Unbekannten diverse Gegenstände an sich. Nach einer ersten Durchsicht handelt es sich unter anderem um vier Nebelmaschinen, diverse Lampen und auch Attrappen von unterschiedlichen Ampullen. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Der Tatzeitraum erstreckt sich über die Tage von vergangenem Dienstag (8.10.), 22.00 Uhr bis gestern, 10.15 Uhr. Mögliche Zeugen, die im Bereich der Brunnenallee verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8/8880 oder auf einer der Polizeiwachen zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell