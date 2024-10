Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Gasflaschen - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Betriebes stellte am Montag (14.10.), gegen 5.45 Uhr fest, dass etwa zehn Gasflaschen mit Kühlungsmittel von dem Betriebsgelände an der Borriesstraße entwendet wurden. Die Gasflaschen haben jeweils einen Wert von rund 400 Euro. Bei näherem Begutachten des Geländes bemerkte der Mann, dass der oder die unbekannten Täter ein in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße gelegenes Rolltor angingen, um auf das Gelände zu gelangen. Mittels einer Mulde überstiegen sie dann den umzäunten Bereich, in dem die Gasflaschen lagerten und schafften diese vom Gelände. Mitarbeiter eines benachbarten Betriebes hörten in der Nacht zu Samstag (12.10.), gegen 3.00 Uhr verdächtige Geräusche von dem Firmengelände. Ob diese mit dem Abtransport der Gasflaschen in Verbindung stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes, insbesondere in der Nacht zu Samstag, im Bereich der Borriesstraße/Gerhart-Hauptmann-Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell