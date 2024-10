POL-HF: E-Scooterfahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Herford (ots) - (jd) Am Samstag (12.10.) bemerkte ein Herforder gegen 7.30 Uhr einen Diebstahl aus seinem Firmenfahrzeug. Bisher unbekannte Täter gingen das Auto, einen Fiat Diabolo, offenbar im Schutz der Dunkelheit der Nacht an, um an Diebesgut aus dem Auto zu gelangen. Der Herforder hatte das Fahrzeug am Vorabend, um 21.00 Uhr am Höpker-Aschoff-Weg geparkt und verschlossen. Am Morgen fehlten dann aus dem ...

mehr