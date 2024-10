Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Fiat an - Musikbox und Messgerät entwendet

Herford (ots)

(jd) Am Samstag (12.10.) bemerkte ein Herforder gegen 7.30 Uhr einen Diebstahl aus seinem Firmenfahrzeug. Bisher unbekannte Täter gingen das Auto, einen Fiat Diabolo, offenbar im Schutz der Dunkelheit der Nacht an, um an Diebesgut aus dem Auto zu gelangen. Der Herforder hatte das Fahrzeug am Vorabend, um 21.00 Uhr am Höpker-Aschoff-Weg geparkt und verschlossen. Am Morgen fehlten dann aus dem Fahrzeuginneren eine Musikbox, ein OTDR-Messgerät sowie ein Ausweisdokument. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die zwischen Freitagabend und Samstagmorgen etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell