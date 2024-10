POL-HF: Unfall mit Sachschaden - Alkoholisierter Fahrzeugführer kommt von der Fahrbahn ab

Herford (ots) - (fl) Am Samstagnachmittag, zwischen 13 und 17 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Maschstraße ein. Zu möglichem Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. An dem Fenster entstand Sachschaden, die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

