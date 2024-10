Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Polizei stellt zwei Tatverdächtige

Hiddenhausen (ots)

(jd) Aufmerksame Zeugen bemerkten am Freitag (11.10.), gegen 11.50 Uhr einen VW in der Mühlenstraße. An dem Fahrzeug befanden sich mehrere männliche Personen, die auf ein Einfamilienhaus zugingen. Die Zeugen sahen daraufhin nach dem Rechten. Der bis dahin unbekannte Fahrer des Golfes verwickelte die Zeugen in ein Gespräch und hupte mehrfach lautstark. Währenddessen bemerkten die Zeugen, dass eine Person das Einfamilienhaus aus verließ und über ein angrenzendes Feld zu Fuß flüchtete. Auch der Fahrer des VW flüchtete. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten fest, dass die bis dahin Unbekannten das Haus gewaltsam betreten und diverse Schränke und Schubladen durchwühlt haben. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung trafen die Beamten an der Bünder Straße auf den VW samt des von den Zeugen beschriebenen Fahrers. Bei diesem handelt es sich um einen 35-jährigen Bielefelder, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er wurde dem Herforder Gewahrsam zugeführt. Wenig später wurde eine weitere von den Zeugen beschriebene Person in einem Bus an der Bünder Straße in Herford angetroffen. Der 49-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde ebenfalls dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Ermittlungen nach weiteren Beteiligten dauern noch an. Daher werden weitere Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell