LPI-J: Täter entschuldigt sich für Diebstahl

Weimar (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachten unbekannte Täter an einem Autohaus in Weimar-Nord ein Graffiti mit schwarzer Farbe an. Der Schriftzug hatte schlussendlich eine Größe von 24 Metern Länge und 2,50 Metern Höhe. Der Sachschaden durch die Schmiererei wird auf 2000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

