Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Einfamilienhaus

Empfertshausen (ots)

Am 20.09.2024 zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über einen Wintergarten Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Empfertshausen. In der Folge wurde durch die Täter aus dem Haus Wertgegenstände wie Schmuck und Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise, welche zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, bitte an die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695-5510 melden.

