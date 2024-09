LPI-SHL: Fahrer gesucht

Themar (ots) - Zu einem Feueralarm in einer Wohnung am Häfenmarkt in Themar kam es am 19.09.2024 gegen 17:00 Uhr. Ein Nachbar bemerkte das Signal eines akustischen Rauchmelders und nahm Brandgeruch wahr. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kamen zum Einsatz. Vor Ort konnte recht zügig festgestellt werden, dass es keinen Brand gab. Es standen Speisen in einer Kunststoffverpackung auf der eingeschalteten Herdplatte und ...

