LPI-SHL: Brandursache ermittelt

Bibra (ots) - Dienstagabend brannte eine Scheune in der Aschengasse in Bibra. Die Brandursachenermittler der Suhler Kriminalpolizei konnten feststellen, dass der Akku eines E-Bikes durch einen Defekt in Brand geriet und sich das Feuer schließlich auf die Scheune ausbreitete. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

