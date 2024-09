LPI-SHL: Diesel aus Lkw abgezapft

Suhl (ots) - Mittwoch, zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Wohnungstür einer 89-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Stadelstraße in Suhl. Sowohl die Wohnungsinhaberin und auch die Nachbarin hörten ein lautes Geräusch und als sich die Seniorin in Richtung Eingangstür begab, stellte sie fest, dass diese offen stand und sich nicht mehr schließen ließ. Entwendet wurde nach aktuellen Erkenntnissen nichts, jedoch entstand ein ...

