LPI-SHL: Tennisplatz beschädigt

Meiningen (ots) - Beim Linksabbiegen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Leipziger Straße in Meiningen übersah Mittwochnachmittag eine 63-jährige Autofahrerin einen 73-jährigen Fußgänger der gerade mit seinem Einkaufswagen einen dort aufgemalten Fußgängerüberweg kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der Mann stürzte und sich leicht verletzte. Am Pkw entstand geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

