LPI-SHL: Auto entwendet

Bad Salzungen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am Sonntag zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr den Geldbeutel einer 20-Jährigen aus einem Schwimmbad, welches sich in der Straße "Am Flößrasen" in Bad Salzungen befindet. Das Portemonnaie steckte in der Badetasche und darin waren neben 40 Euro Bargeld auch der Personalausweis, der Führerschein, die Bankkarte sowie weitere Dokumente enthalten. Zeugen, die Hinweise zum ...

