POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Feuer

Linz am Rhein (ots) - In der Nacht vom 29.05. auf den 30.05.2024 wurde in Linz ein Sonnenschirm gestohlen. Dieser war im Außenbereich einer Restaurantterrasse aufgestellt. Es handelt sich um einen großen Schirm mit der Aufschrift "Bitburger". Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein PHK Floeth Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de ...

mehr