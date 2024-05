POL-PDNR: Anrufwelle im Sinne des Call-Center-Betrugs (Schockanruf)

Linz, Rheinstraße (ots) - In der Nacht von Dienstag, 28.05.2024 auf Mittwoch, 29.05.2024 kam es zu einem Einbruch in der Innenstadt von Linz. Der oder die Täter hebelten die Eingangstür zu einem Café auf und entwendeten Wertgegenstände aus dem Geschäftsraum. Die Polizei Linz hat ein Strafverfahren eingeleitet und nimmt Zeugenhinweise entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein PHK Floeth Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de Pressemeldungen der ...

mehr