POL-PDNR: Fahrradfahrer verunfallt - Verursacher flüchtig

Altenkirchen (ots) - Am Dienstag, 28.05.2024, gegen 17.00 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in Altenkirchen, Kölner Straße, einen Pkw-Fahrer feststellen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den 61-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 pialtenkirchen@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei ...

