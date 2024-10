Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer Am Sa., 26.10.2024, gg. 13.00 h fuhr eine 64-jährige aus Vechta mit ihrem Pkw vom Parkplatz des EDEKA-Marktes an der Ravensberger Straße in Vechta. Sie wollte nach links auf diese Straße in Rtg. Kuhmarkt aufbiegen. Dabei übersah sie einen 54-jährigen Kradfahrer aus Vechta, der dort in Rtg. Windallee unterwegs war. Es kam zum ...

mehr