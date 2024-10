Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld/Mühlen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 28. Oktober 2024, gegen 07:20 Uhr beschädigte den geparkten Pkw einer 18-jährigen Frau aus Steinfeld. Diese hatte ihren Pkw, einen Opel Corsa, auf dem Parkplatz eines Kindergartens in der Hufeisenstraße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Ersten Erkenntnissen nach dürfte es sich bei dem verursachenden Pkw um ein Fahrzeug in der Farbe gelb handeln. Der verursachende Pkw dürfte erheblich beschädigt sein - am Pkw der 18-Jährigen entstand ein Schaden von ca. 4.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/96066-0) entgegen.

Goldenstedt - fahrlässige Körperverletzung

Am Samstag, 26. Oktober 2024 gegen 13:30 Uhr fuhr ein 28-jähirger Mann aus Goldenstedt auf einem Fahrrad auf einem Feldweg am Apeler Weg. Hier kam ihm die 22-jährige Beschuldigte mit ihrem angeleinten Hund entgegen. Plötzlich biss der Hund dem vorbeifahrenden 28-Jährigen in die Wade. Er erlitt leichte Verletzungen.

Vechta - Rauchentwicklung

Am Montag, 28. Oktober 2024 gegen 13:20 Uhr kam es in der Straße Jans-Döpe zu einer Rauchentwicklung. Beim Verlegen von Schweißbahnen geriet augenscheinlich Dämmwolle an einem Fenster in Brand. Hierdurch entstand ein Sachschaden, die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta war mit 15 Kameraden im Einsatz.

Steinfeld - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Sonntag, 27. Oktober 2024 13:30 Uhr bis Montag, 28. Oktober 2024 07:40 Uhr begaben sich unbekannte Personen an den Pkw einer 31-jährigen Frau aus Steinfeld. Diese hatte ihren Pkw, einen Opel Meriva, auf einem Parkplatz in der Straße Am Mühlenbach abgestellt. An dem Pkw wurden zwei Reifen beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/96066-0) entgegen.

Steinfeld - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Im Zeitraum von Samstag, 26. Oktober 2024 18:00 Uhr bis Sonntag, 27. Oktober 2024 16:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Parks in der Große Straße. Dort besprühten sie eine Sichtschutzmauer mit Farbe. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/96066-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Sonntag, 27. Oktober 2024 23:55 Uhr bis Montag, 28. Oktober 2024 12:10 Uhr eine Fensterglasscheibe einer Waschanlage in der Münsterstraße. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 28. Oktober 2024, gegen 03:55 Uhr befuhr ein 59-jähirger Mann aus Lohne mit seiner Sattelzugmaschine die Vechtaer Straße in Richtung Vechta. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde eine Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,69 Promille. Der Führerschein des 59-Jährigen wurde sichergestellt, zudem wurde eine Blutprobe entnommen. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta musste zwecks Baumfällarbeiten und Sicherung der beschädigten Baumkrone ebenfalls ausrücken. Der Schaden wurde auf 17.000,00 Euro geschätzt.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 28. Oktober 2024, in der Zeit von 10:45 Uhr bis 11:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 55-jährigen Frau aus Bakum. Diese hatte ihren Pkw, einen Volvo V 60, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Sütholter Straße abgestellt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/959710) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 28. Oktober 2024, gegen 12:16 Uhr befuhr eine 29-jährige Frau aus Garrel mit ihrem Transporter die Vechtaer Straße in Richtung A1. Vor ihr fuhr ein 28-jähriger Mann aus Garrel, ebenfalls mit einem Transporter. Der 28-Jährige musste verkehrsbedingt abbremsen, dies sah die 29-Jährige zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Transporter auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 29-Jährige leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell