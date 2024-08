POL-FR: Bad Säckingen: Schwarzer VW Polo auf Parkplatz beim Bahnhof beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 21.08.2024, befuhr ein 28-jähriger Autofahrer die L 113 von Freiamt in Richtung Malterdingen. Gegen 17:30 Uhr kam er in einem Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und es stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Beim Verkehrsunfall wurde der 28-jährige Unfallverursacher schwer sowie die entgegenkommende 60-jährige Autofahrerin leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ...

mehr