Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Diebstahl eines Quads

In der Zeit von Sonntag, 27. Oktober 2024 18:00 Uhr bis Montag 28. Oktober 2024 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Overlaher Sraße und entwendeten ein dort verschlossen abgestelltes Quad CForce. Der Schaden wurde auf 7.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Bösel (Tel.: 04494/92262-0) entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag, 28. Oktober 2024, gegen 19:35 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus dem Saterland mit ihrem Pkw den Langholter Weg. In Höhe der Hauptstraße musste sie verkehrsbedingt halten. Dies sah eine 35-jährige Frau aus Friesoythe zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf den Pkw der 25-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 25-Jährige und das 5-jährige Kind leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus transportiert.

