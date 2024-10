Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs

In der Zeit von Samstag, 26. Oktober 2024 21:00 Uhr bis Sonntag 27. Oktober 2024 00:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter das verschlossen abgestellte Herrenrad, Pegasus Premio Evo. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Eine 24-jährige Frau aus Emstek befuhr am Dienstag, 29. Oktober 2024, gegen 06:45 Uhr mit ihrem Pkw die Lange Straße In Fahrtrichtung Emstek. Kurz nach der Einmündung Garther Kirchweg kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 56-jährigen Mannes aus Emstek. Dieser musste verkehrsbedingt halten. Durch den Zusammenstoß wurde die 24-Jährige leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Schaden von rund 7.000,00 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 29. Oktober 2024, gegen 16:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger Heranwachsender aus Cloppenburg mit seinem e-Scooter die Kleine Straße und beabsichtigte die Fritz-Reuter-Straße zu queren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 40-jährigen Frau aus Garrel. Der 18-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von rund 3.500,00 Euro.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 29. Oktober 2024, gegen 18:17 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw den Beverbrucher Damm in Richtung Beverbruch. Er beabsichtigte nach links in den Wellmanns Ring abzubiegen und bremste. Dies sah der hinter ihm fahrende 57-jährige Mann aus Cloppenburg zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den Pkw des 61-Jährigen auf. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 57-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,97 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe wurde entnommen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 7.000,00 Euro.

