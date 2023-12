Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannte setzten Pfefferspray ein- Kripo bittet um Hinweise

Viersen (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 03.20 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung auf der Weiherstraße in Viersen. Bei einem Nachbarschaftsfest gerieten zwei unbekannte Männer mit einem 49-jährigen Viersener in Streit über die Lautstärke des Festes. Unvermittelt zog einer der beiden ein Pfefferspray und verletze den 49-Jährigen im Gesicht. Anschließend flüchteten beide Täter in Richtung Brasselstraße. Einer der beide ist ca. 15-20 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, hat blonde Haare und trug einen roten Trainingsanzug. Der zweite, der auch das Pfefferspray einsetzte, ist ebenfalls 15-20 Jahre alt, 1,80 Meter groß und trug einen grauen Pullover. Unterwegs war er mit einem Elektroroller. Das Kriminalkommissariat West ermittelt und bittet um weitere Hinweise auf das Duo unter der 02162/377-0. /wg (1141)

