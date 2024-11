Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Verkehrsunfall / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 31. Oktober 2024, gegen 13:05 Uhr befuhr ein 17-jähirger Jugendlicher aus Emstek ohne Kenntnis der Mutter mit ihrem Pkw die Hesselnfelder Straße in Richtung Emstek. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und verunfallte. Bei dem 17-Jährigen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurde zudem ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,28 Promille. Der Schaden wurde auf rund 10.000,00 Euro geschätzt.

Essen (Old.) - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 31. Oktober 2024, gegen 23:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Heranwachsender aus Emstek mit einem Pkw die Calhorner Straße in Fahrtrichtung Bartmansholter Straße. Im Bereich der abknickenden Vorfahrt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in einem Graben zum Stehen. Der 18-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 20.000,00 Euro.

