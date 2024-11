Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - "Falsche Bankmitarbeiter" - Pkw beschädigt

Einbruch auf Firmengelände

Neuhof. In der Straße "In der Eller" verschafften sich Unbekannte zwischen Donnerstag (31.10.) und Freitag (01.11.) über ein Nachbargrundstück Zutritt zum Gelände einer Elektrofirma, indem sie ein Zaunelement zerstörten. Im Bereich des Außenlagers suchten die Täter nach Wertgegenständen und flüchteten im Anschluss ohne Diebesgut. Es entstand rund 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Achtung Betrug: Erst Phishing-Mails oder SMS, dann falscher Bankmitarbeiter am Telefon

Fulda. Sie erhalten eine dringende E-Mail oder SMS Ihrer vermeintlichen Hausbank. Darin ein Link, dem Sie folgen sollen: Unter einem Vorwand wird behauptet, dass Sie Ihre Kontodaten und weitere persönliche Informationen preisgeben müssen, da ansonsten beispielsweise eine Kontosperrung bevorsteht. Achtung: Es könnte sich um einen Betrugsversuch handeln!

So erging es in den vergangenen Tagen einer Frau aus dem Bereich Neuhof. Nachdem sie ihre Daten preis gegeben hatte, kontaktierten die Betrüger sie auf ihrem Handy. Ein angeblicher Bankmitarbeiter behauptete, er sei wegen eines Betrugsversuchs beauftragt worden, sich um das Konto der Frau zu kümmern. Er forderte die Geschädigte auf, die TAN zu übermitteln, um den Vorgang rückgängig zu machen. Am Folgetag stellte die Frau fest, dass mehrere tausend Euro vom Konto abgebucht wurden. Der Betrug flog auf und die Frau erstattete Anzeige.

Um sich vor "falschen Bankmitarbeitern" zu schützen, gibt Ihre Polizei folgende Tipps:

- Achten Sie auf den Absender einer Mail oder SMS. Lange, kryptische Zeichenkombinationen oder unübliche Nummern sollten Sie aufhorchen lassen. Oft befinden sich in solchen Nachrichten auch Rechtschreibfehler, die Ihrer Bank so nicht passiert wären. - Überprüfen Sie das tatsächliche Ziel des Links. - Im Zweifel erkundigen Sie sich telefonisch bei Ihrer Bank, ob die erhaltene Nachricht tatsächlich von dieser stammt. - Teilen Sie niemals Login-Daten (Nutzername, Passwort) per E-Mail / SMS / Messenger an Ihnen fremde Personen mit, auch wenn Sie dazu aufgefordert werden. - Öffnen Sie keine Anhänge aus verdächtigen E-Mails. Das reine Öffnen der E-Mail richtet üblicherweise keinen Schaden an. Hinter angehängten Dateien kann sich aber Schadsoftware verbergen, etwa sogenannte Keylogger, die alle Tastatureingaben aufzeichnen und so Ihre Passwörter auslesen. - Halten Sie Ihre Browser- und Antivirenprogramme aktuell. Diese erkennen häufig Phishing-Versuche und blockieren oder warnen per Pop-up-Nachricht davor.

Was, wenn ich doch möglicherweise eine solche Nachricht geöffnet und beantwortet habe und sich nun ein angeblicher Bankmitarbeiter telefonisch bei mir meldet?

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder Bankangestellter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. - Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste, sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Einbruchsversuch in Tankstelle

Fulda. Unbekannte warfen am Samstagmorgen (02.11.), gegen 5.20 Uhr, eine Glasscheibe zum Verkaufsraum einer Tankstelle in der Pacelliallee ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen stiegen die Täter nicht in das Gebäude ein. Sie flüchteten und hinterließen rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Eichenzell. Am Samstagabend (02.11.), gegen 17.40 Uhr, brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Schleifrasstraße ein. Die Täter hebelten eine Verandatür im Erdgeschoss auf und suchten in zwei Wohnungen nach Wertgegenständen. Sie stahlen Schmuck im Wert von rund 1.200 Euro und hinterließen rund 900 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Großenlüder. In der Straße Nikolausbrunnen brachen Unbekannte am Freitagabend (01.11.), zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu eine Balkontür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld und flüchteten danach über einen Kellerausgang.

Flieden. In der Nacht zu Samstag (02.11.) brachen Unbekannte in der Straße "Goldhecke", indem sie ein Fenster aufhebelten, in ein Wohnhaus ein und suchten dort nach Wertgegenständen. Sie flüchteten im Anschluss, nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut und hinterließen rund 1.000 Euro Sachschaden.

Petersberg. Ein Einfamilienhaus in der Taunusstraße wurde am Samstag (02.11.), gegen 22.30 Uhr, zum Ziel Unbekannter. Diese hebelten ein Terrassenfenster auf, und stahlen im Anschluss Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Fulda. In der Straße "Am Weiher" brachen Unbekannte zwischen Sonntagmorgen (03.11.), 09.40 Uhr, und Montagnacht (04.11.), 00.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu ein Kellerfenster auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw beschädigt

Künzell. In der Gartenstraße beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (02.11.) einen Reifen eines Ford Focus mit einem spitzen Gegenstand. Es entstand rund 100 Euro Sachschaden an dem Auto, das auf einem Anwohnerparkplatz stand.

Fulda. In der Nacht zu Samstag (02.11.) warfen Unbekannte in der Friedrich-Stengel-Straße einen Stein auf die Windschutzscheibe eines VW ID3, der auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand stand. Hierdurch entstand rund 3.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

