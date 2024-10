POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht am Gewerbehof

Borken (ots) - Tatort: Borken, Bocholter Straße; Tatzeit: 27.10.2024, 10.00 Uhr; Die Geldkassette eines Hofladens hat ein Unbekannter am Sonntagmorgen in Borken gestohlen. Der Mann betrat gegen 10.00 Uhr den Verkaufsraum an der Bocholter Straße, nahm die Kasse an sich und entfernte sich. Zu dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: dunkle Haare und Bart, bekleidet mit einer weißen Jacke mit einem dunklen ...

