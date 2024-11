Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verletzte nach Zusammenstoß mit geparktem Fahrzeug - Von der Fahrbahn abgekommen - Zusammenstoß beim Ausparken

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

HEF

Verletzte nach Zusammenstoß mit geparktem Fahrzeug

Bad Hersfeld. Am Montag (03.11.), gegen 17.35 Uhr, befuhr eine 34-jährige Fahrerin aus Bad Hersfeld mit ihrem Seat Mii die Wippershainer Straße in Fahrtrichtung B62. Dabei prallte sie aus derzeit ungeklärter Ursache mit ihrer rechten Fahrzeugfront in die linke Heckpartie eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda Octavia. Drei der fünf Fahrzeuginsassen des Seat wurden aufgrund von Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Von der Fahrbahn abgekommen

Bebra-Solz. Am Montag (04.11.), gegen 19.50 Uhr, befuhr ein Audi-Fahrer aus Hanau die K 55 aus Richtung Nentershausen-Bauhaus kommend in Richtung Bebra-Solz. Der 53-Jährige kam im Kurvenbereich aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Die 41-jährige Beifahrerin sowie ein 39-jähriger Mitfahrer wurden leichtverletzt. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und war fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Zusammenstoß beim Ausparken

Bebra. Am Montag (04.11.), gegen 16 Uhr, parkte ein Audi-Fahrer aus Bebra auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Beim Ausparken fuhr er rückwärts gegen einen geparkten Mercedes. Der Sachschaden an beiden Pkws wird auf rund 10.500 Euro geschätzt.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell