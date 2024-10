Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Pkw-Brand sorgt für Tiefgaragensperrung

Mannheim (ots)

Am Freitagabend gegen 22.50 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle in Mannheim ein Notruf ein, demnach ein Fahrzeug in der Tiefgarage am Friedrichsplatz in Mannheim in Brand geraten wäre. Beim Eintreffen des ersten Funkstreifenwagens war durch die eingesetzten Beamten bereits eine starke Rauchentwicklung ausgehend aus der Tiefgarage wahrzunehmen. Die Berufsfeuerwehr Mannheim, welche mit einem Löschzug anrückte, konnte das brennende Fahrzeuge schnell lokalisieren und mit den Löscharbeiten beginnen. Für den Zeitraum der Brandbekämpfung mussten die Zufahrten zur Tiefgarage am Wasserturm gesperrt werden. Die Löscharbeiten waren gegen 00.30 Uhr beendet. Die Tiefgarage konnte nach Lüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr wieder freigegeben werden. Ursache für den Brand war ein technischer Defekt an dem Fahrzeug. Glücklicherweise wurden keine Personen- oder Gebäudeschäden verzeichnet. Der Schaden an dem Pkw, Marke Ford, kann noch nicht beziffert werden.

