Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht in der Nordhäuser Rautenstraße

Nordhausen (ots)

Beamte der Nordhäuser Polizei stellten in der Samstagnacht gegen 01:25 Uhr fest, dass in der Rautenstraße vor Hausnummer 11 in Nordhausen die rechte Fahrzeugseite eines Pkw beschädigt wurde. Die Spuren vor Ort deuteten darauf hin, dass jemand Unbekanntes mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten Pkw gefahren war. Ohne schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet zu haben, entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Nordhäuser Polizei unter 03631/960 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell