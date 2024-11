Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw gestohlen - Einbruch in Wohnhaus

Fulda (ots)

Pkw gestohlen

Großenlüder. In der Straße "Kleinheiligkreuz" im Ortsteil Kleinlüder stahlen Unbekannte am Dienstag (05.11.) eine Mercedes B-Klasse mit dem amtlichen Kennzeichen FD-DM 769. Das Auto im Wert von mehreren tausend Euro stand auf einem Hotelparkplatz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät ihre Polizei:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist. - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw. - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück.

Einbruch in Wohnhaus

Tann. In der Straße "Aura" brachen Unbekannte am Dienstagnachmittag (05.11.) in ein Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Betriebs ein. Die Täter gelangten über eine Seiteneingangstür ins Gebäude und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell