Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Niederaula. Am Dienstag (05.11.), gegen 2.10 Uhr, befuhr ein noch unbekannter Fahrer mit seinem Lkw die Straße "Vor dem Hain" und beabsichtigte nach rechts in die Straße "Am Hain" abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte er einen Gartenzaun sowie eine Straßenlaterne. Er entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Sachschaden wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Bad Hersfeld. Am Dienstag (05.11.), gegen 13.30 Uhr, parkte eine Fahrerin ihren Opel auf dem Parkplatz eines Einzelhandels in der Carl-Benz-Straße. Während sie sich im Laden befand, fuhr derzeitigen Erkenntnissen nach der Fahrer eines weißen Kastenwagens gegen ihren Pkw und beschädigte diesen am Kotflügel und Stoßfänger auf der hinteren Beifahrerseite. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Wildunfall

Schotten. Am Freitag (01.11.), gegen 2.15 Uhr, befuhr ein Mann mit seinem BMW die B455 aus Rainrod kommend in Richtung Schotten. In Höhe eines Ferienhauses wechselte plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn sodass es zum Zusammenstoß zwischen dem Tier und dem Pkw kam. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

