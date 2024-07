LKA-SH: Nach Geldautomatensprengungen: Zeuginnen und Zeugen gesucht

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

Nach zwei Geldautomatensprengungen im Stadtzentrum Schenefeld (SH) am 22.04.2024 und zwei Geldautomatensprengungen in der Elbgaupassage (HH) am 14.05.2024 sucht das Landeskriminalamt Zeuginnen und Zeugen der Taten.

In den Nächten zum 22.04.2024 und 14.05.2024 hatten zwei unbekannte Täter versucht, durch Sprengungen von Geldautomaten an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Es entstand jeweils ein erheblicher Schaden, Bargeld konnten die Täter jedoch nicht erlangen. Für die Taten brachten die Täter pro Tatort zwei graue 11 kg Propangasflaschen in die Bankfilialen.

Aufgrund neuer Ermittlungsansätze wird angenommen, dass die Täter aus dem Umfeld der Tatorte stammen.

Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 04101 202-451(Kriminaldauerdienst Pinneberg)um Hinweise von Zeugen, welche die Taten beobachtet oder die Kriminellen vor oder nach den Taten mit den auffälligen Tatmitteln gesehen haben.

