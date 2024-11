Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gartengeräte gestohlen - Kellerbrand Lauterbach

Vogelsbergkreis (ots)

Gartengeräte gestohlen

Alsfeld. Unbekannte schlugen zwischen Montagabend (04.11.) und Dienstagmorgen (05.11.) die Schaufensterscheibe eines Gartengerätegeschäfts in der Liederbacher Straße ein und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Sie stahlen mehrere Werkzeuge der Marke Stil im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags und flüchteten anschließend. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Kellerbrand Lauterbach

Lauterbach. Am Donnerstag (07.11.), gegen 6.30 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karlstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand das Feuer im Schlafzimmer und konnte zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Bewohnerin hatte sich eigenständig aus der Wohnung begeben. Sie wurde aktuellen Informationen nach leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Betreuung in ein umliegendes Krankenhaus. Das Mehrfamilienhaus ist weiterhin bewohnbar. In der Kellerwohnung entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell