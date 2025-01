LPI-NDH: Winterwetter sorgt für mehrere Unfälle

Mühlhausen (ots) - Am frühen Freitagmorgen rückten Polizei und Feuerwehr kurz vor 4.30 Uhr zum Brand in einer Lagerhalle Am Güterbahnhof aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der genauen Brandursachen aufgenommen. Es entstand geringer Sachschaden. Wer Hinweise zum Brandgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu ...

mehr