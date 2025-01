LPI-NDH: Auto mit Verkehrszeichen kollidiert

Gernrode (ots) - Am Donnerstagabend kam es zum Brand in einem ehemaligen Bahnhofsgebäude in der Bahnhofstraße. Polizei und Feuerwehr kamen vor Ort zum Einsatz. An dem betroffenen Gebäude, welches sowohl als Veranstaltungsraum wie auch als Wohnraum genutzt wird, entstand ein Sachschaden von mindestens 10000 Euro. Die beiden Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Polizei nahm in der Nähe des Tatortes einen ...

