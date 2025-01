Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wem gehört dieses Fahrrad?

Die Nordhäuser Polizei sucht den Eigentümer dieses Fahrrades. Eine aufmerksame Spaziergängerin fand das herrenlose Mountainbike am Samstagnachmittag des 14. Dezember am Schern im Bereich der Windräder. Bei dem aufgefundenen Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike des Herstellers Bergsteiger vom Typ Phoenix in grau-gelber Farbe. Das Fahrrad war unverschlossen und ist in einem fast neuwertigem Zustand. Die Polizisten stellten das Fahrrad sicher und bitten nun um Hinweise zum rechtmäßigen Besitzer. Wem gehört dieses Fahrrad? Wer kann Angaben machen, von wem das Fahrrad in der Nähe der Windräder abgelegt wurde? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

