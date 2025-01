Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angegriffen und leicht verletzt

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagabend ist ein Mann in Nordhausen angegriffen und dabei leicht verletzt worden. Der 20-Jährige befand sich gegen 18 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße, als er durch eine Gruppe bislang unbekannter Personen augenscheinlich verfolgt wurde. Dabei wurde der Geschädigte von einer bislang unbekannten männlichen Person aus der Gruppe mehrfach körperlich attackiert. Der 20-Jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Angreifer und die Personengruppe entfernten sich nach der Tat zu Fuß in Richtung Arnoldstraße. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zum Angreifer oder zur Personengruppe machen? Wer hat die Auseinandersetzung bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0001375

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell