LPI-NDH: Verletzt durch Angriff mit Pfefferspray

Mühlhausen (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 28. Dezember, 12 Uhr, und Donnerstag, 2. Januar, 9.05 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Bürogebäude in der Thomas-Müntzer-Straße ein. Die Täter duschsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Außerdem verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt in eine am Tatort befindliche Halle. Die Räumlichkeit wurden ...

