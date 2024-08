Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Unbekannte nutzen kurze Abwesenheit der Hausbewohner, brechen ein und entwenden Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Elmshorn (ots)

Am Dienstagnachmittag (13.08.2024) ist es in der Ansgarstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem eine unbekannte Täterschaft hochwertigen Schmuck entwendete. Die Täter konnten beobachtet werden und nutzten ein kurzes Zeitfenster für ihre Tat.

Das geschädigte Ehepaar verließ für einen Zeitraum von 15:50 Uhr bis 16:40 Uhr ihr Haus und musste bei der Rückkehr feststellen, dass Einbrecher gewaltsam in das Objekt eingedrungen sind und sämtliche Räumlichkeiten durchsuchten.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten mindestens einen Laptop und diverse Schmuckstücke, die noch nicht näher benannt werden konnten, sich jedoch nach vorläufigen Schätzungen der Anzeigenden auf einen niedrigen fünfstelligen Eurowert belaufen dürften.

Bei der Rückkehr zum Haus konnten im Bereich der Auffahrt noch zwei Personen gesichtet werden, die vermutlich im Zusammenhang mit dem Einbruch standen. Es handelte sich um zwei Männer mit schlanker Figur und dunklen Haaren in einem ungefähren Alter von 25 - 30 Jahren. Sie trugen beide jeweils eine Sonnenbrille. Der Eine trug zudem ein rosafarbenes T-Shirt, eine dunkle Hose und blaue Schuhe. Der Andere war mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen schwarzen Hose bekleidet.

Die Personen flohen anschließend in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Antreffen der Personen.

Die zuständige Kriminalpolizei Pinneberg -dortiges Sachgebiet 4- bittet zur Aufklärung der Tat um Zeugenhinweise, die unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell