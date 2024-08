Polizeidirektion Bad Segeberg

Kreis Segeberg - Bilanz zur Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit

In der zurückliegenden Woche führte die Landespolizei Schleswig-Holstein anlässlich der europaweit abgestimmten "Roadpol-Kontrollwoche" (05.08.-11.08.2024) verstärkte Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Geschwindigkeitsüberwachung durch.

Die Gesamtbilanz für das Landesgebiet kann in der Pressemitteilung des LPA SH vom 14.08.2024 unter folgendem Link eingesehen werden: https://t1p.de/sn0wl

Kreis Pinneberg

Im Kreisgebiet Pinneberg stellten die Kolleginnen und Kollegen im Rahmen von temporären Standkontrollen und stationären Messanlagen insgesamt 793 Tempoverstöße fest.

Die Delikte, die im Rahmen von mobilen und stationären Verkehrskontrollen (u. a. Lasermessgerät, Videofahrzeug) festgestellt wurden, gliedern sich wie folgt für die drei Revierbereiche auf: Elmshorn 107 Verstöße, Pinneberg 188 Verstöße, Wedel 141 Verstöße sowie 117 Geschwindigkeitsverstöße, die durch das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier (PABR) Elmshorn im gesamten Kreisgebiet festgestellt wurden.

Des Weiteren kommen 240 Geschwindigkeitsdelikte hinzu, die vom PABR Elmshorn durch automatisierte Messanlagen (Blitzeranlagen) aufgezeichnet wurden.

Am Donnerstagabend (08.08.2024) fiel in der Westerstraße in Elmshorn ein 23-jähriger Fahrer besonders negativ auf, der innerhalb geschlossener Ortschaften bei erlaubten 50 km/h nach Toleranzabzug insgesamt 59 km/h zu schnell gewesen ist. Ihn erwarten nun eine Geldbuße in Höhe von 560 Euro, 2 Punkte und 2 Monate Fahrverbot.

Kreis Segeberg

Im Kreisgebiet Segeberg stellten die Kolleginnen und Kollegen im Rahmen von temporären Standkontrollen und stationären Messanlagen insgesamt 2.551 Tempoverstöße fest.

Die Delikte, die im Rahmen von mobilen und stationären Verkehrskontrollen (u. a. Lasermessgerät, Videofahrzeug) festgestellt wurden, gliedern sich wie folgt für die drei Revierbereiche auf: Kaltenkirchen 78 Verstöße, Norderstedt 23 Verstöße, Bad Segeberg 22 Verstöße sowie 33 Geschwindigkeitsverstöße, die durch das PABR Bad Segeberg im gesamten Kreisgebiet festgestellt wurden.

Des Weiteren kommen 2.395 Geschwindigkeitsdelikte hinzu, die vom PABR Bad Segeberg durch automatisierte Messanlagen (Blitzeranlagen) im Kreis Segeberg aufgezeichnet wurden.

Der gemessene Höchstwert lag in Kaltenkirchen bei 74 km/h bei erlaubten 50 km/h. Der Betroffene hat mit einem Bußgeld von 115 Euro und einem Punkt zu rechnen.

Das PABR Bad Segeberg stellte am Dienstag (06.08.2024) in den Mittagsstunden in der Oldesloer Straße/ L 83 in Klein Gladebrügge im Durchschnitt Verstöße annähernd im 4-Minuten-Takt fest und benannte diese Stelle mit als Schwerpunkt.

