POL-HK: Soltau: Vom Unfallort geflüchtet; BMW gestohlen; Schneverdingen: Unfall mit schwerverletzter Person; A7 Wedemark: Fahren unter Einfluss; Walsrode: Mit Zaun kollidiert

30.11.2024 / Vom Unfallort geflüchtet

Soltau/Harber: Gleich wegen mehrerer Delikte machte sich eine 21-jährige Fahrerin aus Munster strafbar. Sie verwendete die Kennzeichen eines anderen Pkw an ihrem nicht zugelassenen Fahrzeug, um dieses zu nutzen. In der Folge kam sie mit ihrem Renault am Samstagmorgen im Bereich Harber von der Straße ab und verursachte Flurschaden. Die junge Frau verließ danach unerlaubt den Unfallort, konnte jedoch kurz darauf von den Polizeibeamten ermittelt werden.

28./29.11.2024 / BMW gestohlen

Soltau: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Wolterdingen bei Soltau zu einem Pkw-Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten einen schwarzen BMW X6 im Wert von ca. 50.000 Euro von der Einfahrt des Fahrzeughalters. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei in Soltau unter Tel: 05191/93800

30.11./01.12.2024 Unfall mit schwerverletzter Person

Schneverdingen/Lünzen: Nach einem Weihnachtsmarktbesuch endete die Fahrt für einen 30-jährigen Autofahrer und seine 26-jährige Beifahrerin auf einem Feld in Lünzen. Der junge Mann kam mit seinem BMW gegen Mitternacht an einer Kreuzung von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen einen Baum und kam auf dem Dach zum Liegen. Seine Beifahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Auch der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Durch die aufnehmenden Polizeibeamten wurde Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt, ein Test ergab 2,12 Promille. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

A7/ Wedemark: Fahren unter Einfluss

Am Samstagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte des PK Bad Fallingbostel im Rahmen ihrer Streifentätigkeit auf der A7 einen Pkw VW Polo mit schwedischer Zulassung. Im Verlauf der Kontrolle zeigte der 40-jährige Fahrer aus Schweden Auffälligkeiten im Körpertestverfahren. Ein anschließend durchgeführter, urinbasierter Drogenvortest zeigte eine Beeinflussung des Fahrers durch den Konsum von Cannabis. Der gelegentliche Konsum wurde später eingeräumt. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gemäß §24a (2) StVG war die Folge. Dem Betroffenen wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.

30.11.2024 / Mit Zaun kollidiert

Walsrode/Honerdingen: Am Samstagmittag geriet eine 24-jährige Frau aus Häuslingen mit ihrem Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der winterglatten Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Zaun und einem Baum. Die Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw entstand - ebenso wie am Zaun und am Baum - Sachschaden. Als Unfallursache wird derzeit eine den Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit angenommen.

