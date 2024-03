Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall mit Verletztem

Reisdorf (ots)

Auf der B87, am Abzweig zu Reisdorf kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 76-Jähriger leicht verletzt wurde. Der 76-jährige Kia-Fahrer wollte an der Kreuzung, nach rechts in Richtung Reisdorf abbiegen. Dabei unterschätzt der Mann seine Geschwindigkeit so sehr, dass er nicht mehr in der Lage war, ordnungsgemäß abzubiegen und stieß mit einem an der Kreuzung wartenden 52-jährigen BMW-Fahrer zusammen. Der Unfallverursacher verletzte sich durch die Kollision leicht und wurde zur weiteren Untersunchung ins Robert-Koch-Krankenhaus nach Apolda gebracht. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

